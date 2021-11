"Wetten, dass..?" kommt heute zurück: Special des Show-Klassikers mit fränkischem Schauplatz

Der Entertainer freut sich aber sowieso auf einen Gast am allermeisten

Heute ist es soweit: Ein echter TV-Klassiker kehrt zurück auf die Bildschirme. Deutschlands wohl bekannteste Fernsehshow feiert ihr Comeback: Heute Abend um 20.15 Uhr wird ein Special von „Wetten, dass..?“ ausgestrahlt. Für den ersten Auftritt nach der Sendepause hat sich Moderator Thomas Gottschalk als gebürtiger Franke die passende Bühne ausgesucht. Laut ZDF-Pressemitteilung können sich die Zuschauer auf "skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder und viele Stars auf der berühmten Couch" freuen - live aus der Messehalle in Nürnberg. Der Entertainer hat nur hochkarätige Gäste eingeladen. Aber die Frau, auf die er sich am meisten freut, sitzt im Publikum.

Update, 6.11.2021: "Es spornt mich an, wenn sie im Publikum sitzt" - Gottschalk freut sich auf eine Frau am allermeisten

Heute Abend kehrt Thomas Gottschalk in Nürnberg auf die "Wetten, dass..."-Bühne zurück. Das ist eine kleine Sensation. Von Fans der Kult-Show wird das Special mit Aufregung erwartet. Der Entertainer hatte im Vorfeld eine genaue Vorstellung davon, wer in seiner Sendung zu Gast sein darf. Seine Aussage: Influencer müssen draußen bleiben.

Stattdessen setzt Gottschalk in alter "Wetten, dass..."-Manier bei Gästen auf bekannte Hochkaräter der Unterhaltungsbranche. Neben Helene Fischer und Udo Lindenberg, wird beispielsweise auch Abba zu Gast sein. Aber keiner der bekannten Stars ist dem Moderator so wichtig, wie eine bestimmte Frau im Publikum.

„Mich spornt an, wenn sie im Publikum ist. Karina ist eine bildschöne Frau. Ich denke oft: Na, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter noch mal so einen steilen Zahn abgekriegt habe," sagt Gottschalk im Vorfeld der Sendung. Gemeint ist seine Lebensgefährtin Karina Mroß (59). Sie wird in der ersten Reihe sitzen und ihren Thomas unterstützen. Lampenfieber habe er aber keins: "Ich hatte nie welches."

Update, 6.11.2021: Markus Söder fehlt bei "Wetten, dass..?"

Markus Söder sagt Gottschalk ab: Am heutigen Samstag (6. November 2021) wird eine Sonderausgabe der Kult-Show "Wetten, dass...?" live aus Nürnberg, der Heimatstadt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), gesendet.

Söder wird wegen der Corona-Lage allerdings nicht an der Sendung teilnehmen. Das berichtete Bild am Freitag unter Berufung auf eine Sprecherin Söders. Der Ministerpräsident habe aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung "mit Bedauern die Teilnahme von ihm und seiner Frau bei 'Wetten dass...?' abgesagt", teilte die Sprecherin der Bild mit. Die Corona-Infektionszahlen stiegen in Bayern zuletzt wieder sehr stark an.

Show-Klassiker setzt auf Altbewährtes: "Wetten, dass..?" feiert Comeback mit vielen Stars

Die Gästeliste kann sich sehen lassen: Neben der schwedischen Band ABBA und Sänger Udo Lindenberg soll auch ein deutscher Schlagerstar auftreten. Helene Fischer wird laut Angaben des Senders ZDF bei der Show dabei sein und einen Song ihres Albums „Rausch“ performen. Besonders spannend für die fränkischen Fans: Die Sonderausgabe der Sendung wird in Nürnberg stattfinden. Kürzlich wurde die Sängerin von einer ehemaligen DSDS-Kandidatin beschuldigt, eines der Lieder auf ihrem neuen Album geklaut zu haben. Welchen Song Helene Fischer bei ihrem Auftritt in Nürnberg singen wird, ist noch nicht bekannt. Viele Fans stellen sich auch die Frage: Wird Helene Fischer über ihre Baby-News reden?

Unterstützung bei der Moderation bekommt Thomas Gottschalk von einer guten Bekannten: „Michelle Hunziker ist selbstverständlich mit dabei“, kündigte ein Sendersprecher über Live-Show an. Für die Pop-Gruppe ABBA wird es ebenfalls ein Comeback: Nach rund 40 Jahren kehrt das Quartett auf Schweden mit dem am 5. November erscheinenden neuen Album "Voyage" zurück. Die Mitglieder Björn Ulvaeus und Benny Andersson werden bei der Sendung über die Arbeit daran erzählen.

Daneben wird Alt-Rocker Udo Lindenberg gemeinsam mit seinem Panikorchester seinen neuen Song „Kompass“ spielen. Auch Stars des Disney-Musicals „Die Eiskönigin“ sind bei der Show zu Gast. Bei einem anderen Event stelle Thomas Gottschalk jüngst klar: "Es wird so sein, wie es immer war." Er wolle in seiner Show Menschen zu Gast haben, die er selbst kennt: "Erspart mir irgendwelche Influencer." Markus Söder (CSU) war ursprünglich auch eingeladen. Jedoch sagte er aufgrund der aktuellen Corona-Lage ab.

Baggerwette darf nicht fehlen

Noch mehr Unterhaltung soll ein weiterer Klassiker liefern: „Baggerprofi Andi Stolz und Dachdeckermeisterin Niél Braun wissen, dass man für eine Baggerwette im richtigen Moment zuschnappen muss und beeindrucken dabei mit Geschick und exaktem Timing“, kündigt das ZDF eine der geplanten Wetten an.

Auch die Vorschau auf die weiteren Wetten des Specials am 6. November klingt verheißungsvoll:

Bei der "spritzigen" Außenwette , die von Giovanni Zarrella moderiert wird, gehen Feuerwehrleute aus der Nähe Hamburgs gegen einen vermeintlich unbezwingbaren Gegner aus Österreich ins Rennen.

, die von moderiert wird, gehen aus der Nähe Hamburgs gegen einen vermeintlich unbezwingbaren Gegner aus Österreich ins Rennen. Dartspieler Leon Krampe setzt alles auf eine Karte und hofft dabei auf den großen Wurf.

Leon Krampe setzt alles auf eine Karte und hofft dabei auf den großen Wurf. Bei Parson-Russel-Terrier Uno dreht sich alles um die richtige Tonne. Dieser clevere Hund kann etwas, womit sich viele Menschen im Alltag schwertun.

Uno dreht sich alles um die richtige Tonne. Dieser clevere Hund kann etwas, womit sich viele Menschen im Alltag schwertun. Die Schwestern Karolina Gärtner und Martina Cömlek werden Musik-Hörgewohnheiten gegen den Strich bürsten.

gegen den Strich bürsten. Der achtjährige Emil Romes stellt bei einer U-Bahnfahrt alles auf den Kopf.

Joko und Klaas als Wettpaten

Als Wettpaten und -patinnen sind unter anderen die TV-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sowie Schauspieler Heino Ferch und seine Kollegin Svenja Jung eingeladen. Außerdem soll es weitere Überraschungsgäste geben.

Die Social Media-Stars Lisa und Lena geben exklusive Backstage-Einblicke und begleiten die Show live und digital.

Ursprünglich war die "Wetten, dass..?"-Sondersendung schon für November 2020 angedacht. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Sendung aber verschoben werden.

Thomas Gottschalk: "Das wäre mega cringe!"

Thomas Gottschalk plant das einmalige Wiedersehen mit "Wetten, dass..?" am 6. November ganz bewusst als Retro-Show. "Nachdem der Moderator sich mit dem Zeitgeist schwertut, wird man das auch der Show anmerken", erklärte der Entertainer (71) der Deutschen Presse-Agentur über die Livesendung aus Nürnberg. "Influencer müssen draußen bleiben. Ich bin der geblieben, den man 'von früher kennt', und nur den kann ich dem Publikum präsentieren. Und nicht eine Neuversion, die einen auf cool macht. Das wäre mega cringe!" Up to date ist er also: "cringe" wurde jüngst zum Jugendwort des Jahres gewählt und bedeutet im Jugendslang "peinlich", "zum Fremdschämen".

Dem "Wetten, dass..?"-Publikum verspricht er eine Nostalgieparty. Das ZDF hat Prominente wie Sängerin Helene Fischer, Rocker Udo Lindenberg und die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson angekündigt. Das "Wetten, dass..?"-Special hätte bereits im November 2020 stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.

Die erste Ausgabe der Show war 1981 mit "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner über die Bühne gegangen. Gottschalk moderierte die Sendung von 1987 bis 1992 und von 1994 bis 2011.

Auch interessant: Helene Fischer ist schwanger - Florian Silbereisen äußert sich zum Baby-Glück seiner Ex.

