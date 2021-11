Am Samstag (6. November 2021) wird eine Sonderausgabe der Kult-Show "Wetten, dass...?" live aus Nürnberg, der Heimatstadt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), gesendet.

Söder wird wegen der Corona-Lage nicht an der Sendung teilnehmen. Das berichtete Bild am Freitag unter Berufung auf eine Sprecherin Söders. Der Ministerpräsident habe aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung "mit Bedauern die Teilnahme von ihm und seiner Frau bei 'Wetten dass...?' abgesagt", teilte die Sprecherin der Bild mit. Die Corona-Infektionszahlen stiegen in Bayern zuletzt wieder sehr stark an.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage: Markus Söder sagt bei "Wetten, dass...?" ab

Das "Wetten dass...?"-Special war eigentlich schon vor einem Jahr geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Am Samstag (20.15 Uhr) soll das Revival nun stattfinden. Auf der Gästeliste stehen die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, die schwangere Schlager-Queen Helene Fischer sowie Rocker Udo Lindenberg.