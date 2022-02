Am Freitag (25.02.2022) um 14.30 Uhr, befuhr ein 79 jähriger Mann aus Wendelstein mit seinem Dreirad den Schotterweg neben dem Kanal von Röthenbach bei Sankt Wolfgang in Richtung Gsteinach, wie die Polizeiinspektion Schwabach mitteilte. An der Kanalschleuse 62 kam dieser nach links vom Schotterweg ab und stürzte etwa 5 Meter tief in den mit Wasser gefüllten Kanal. Der Mann wurde umgehend von drei vor Ort befindlichen Personen aus Nürnberg aus dem eiskalten Wasser gezogen.

Der 79-jährige Wendelsteiner wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich dennoch um den Mann und brachte ihn schließlich nach Hause. Aufgrund des selbstlosen Einschreitens der vor Ort befindlichen Personen wurde schlimmeres verhindert.

Vorschaubild: © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild