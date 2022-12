Weihnachtsessen in deutschen Gefängnissen - Plattform mit interessantem Vergleich

Seit vielen Jahren ist die Kombination aus Kartoffelsalat und Bockwürsten die erste Wahl der Deutschen, wenn es um ihr Weihnachtsessen geht. Doch was bekommen Menschen, die die Feiertage im Gefängnis verbringen müssen? Das hat die Informationsplattform Betrugstest.com herausgefunden.

Weihnachtsessen in Nürnberger Gefängnis - Deftiges und Süßes auf dem Speiseplan

Im Zuge einer Analyse wurden die Gefängnisse der 20 größten deutschen Städte über ihren Menüplan befragt. Den Kartoffelsalat- und Bockwurst-Klassiker gibt es demnach in acht Justizvollzugsanstalten. Im Nürnberger Gefängnis steht laut dem Vergleich eine Schweine- oder Putenroulade, Stollen und Nuss-Nougat-Creme auf dem Speiseplan.

Neben Kartoffelsalat mit Bockwurst wird in vielen Gefängnissen auch Gulasch angeboten - in der Regel am 2. Weihnachtsfeiertag. Fleischlastig ist das Essen anscheinend bei jeder der befragten Anstalten - wobei es auch immer eine vegetarische Alternative gibt.

Ob Rosenkohl oder Rotkohl: Das beliebte Weihnachtsgemüse darf bei vielen Familien an den Feiertagen nicht fehlen. Auch auf den Menükarten der deutschen Gefängnisse sind die beiden Beilagen zahlreich vertreten. Dabei bestimmt Rotkohl klar das Bild, wie aus der Analyse von Betrugstest.com hervorgeht. Rotkohl bekommen Straftäter in Münster, Leipzig, Berlin, Bochum und Hamburg. Der häufig eher unbeliebte Rosenkohl findet nur in Dresden den Weg auf die Teller.

Der Christstollen und Schoko-Nikolaus gehört vielerorts dazu

Einen Stollen gibt es in Wuppertal, Essen, Stuttgart, Nürnberg und natürlich auch in Dresden. Teilweise werden diese bereits am Nikolaus-Tag ausgegeben. Die JVA Billwerder tischt ihren Häftlingen ein Mousse au Chocolat und eine Zitronencreme auf, um kulinarisch durch die Feiertage zu führen.

Betrugstest.com ist laut Eigenaussage eine Informationsplattform zur Qualitätskontrolle von Anbietern aus diversen Digitalbranchen - etwa Dating-Webseiten, Online-Brokern oder Glücksspielanbietern.