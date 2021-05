Volksbad in Nürnberg kommt dem Umbau immer näher: Am Montag, 31. Mai 2021, hat Bürgermeister Christian Vogel (SPD) den Bauantrag für die Sanierung des Volksbads Nürnberg an den Planungs- und Baureferenten der Stadt Nürnberg, Daniel Ulrich, zur Prüfung übergeben. „Das ist heute nach dem Start der Planungen im Herbst 2019 und der Zustimmung des Stadtrats zum Umbau im Herbst 2020 der nächste wichtige Meilenstein. Es geht also wirklich bald los“, so Bürgermeister Vogel. Ab Sommer 2021 soll das Gebäude ausgeräumt werden. Im Frühjahr 2022 beginne dann die Generalsanierung, heißt es von der Stadt Nürnberg.

„Die Projektgruppe Volksbad ist ja bereits in enger Abstimmung mit meinem Referat, insbesondere im Bereich der Denkmalpflege. Es freut mich, dass es bei diesem – auch für die Stadtteilentwicklung – wichtigen Projekt zügig vorangeht“, so Ulrich. „Die gute Vorarbeit des Antrags wird sicher eine zügige Genehmigung ermöglichen.“

Die wachsende Stadt Nürnberg soll durch das Volksbad mehr Wasserflächen erhalten, insbesondere im Nürnberger Westen, in dem es noch kein Hallenbad gibt. Außerdem sollen Schulen und Vereine hier wieder schwimmen können. Statt Wasser gibt es von Christian Vogel vorerst aber frohe Zukunftsprognosen: „Wenn die Pandemielage es zulässt, werden wir uns im Herbst vom Volksbad, so wie es die letzten 25 Jahre vor sich hinschlummerte, gebührend verabschieden. Danach geht es endlich in ein neues Kapitel Volksbad.“