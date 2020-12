Polizei: Versuchte Tötung in Nürnberg

Im Bereich des Hauptbahnhofs wird 17-Jähriger mit schwerer Stichverletzung gefunden

Ermittler gehen von "Beziehungstat" aus

In der Nürnberger Innenstadt kam es in der Nacht auf Mittwoch (30. Dezember 2020) zu einer versuchten Tötung, berichtet die Polizei inFranken.de. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

17-Jähriger bei Hauptbahnhof gefunden: Polizei spricht von "Beziehungstat"

Die Polizei wurde in der Nacht alarmiert und fand gegen 0.30 Uhr einen schwer verletzten 17-Jährigen in der Bahnhofstraße. Er hatte eine Stichverletzung.

Vor Ort wurde der Jugendliche medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde schwer verletzt, schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr, so die Polizei.

Noch in der Nacht hat die Mordkommission ihre Arbeit aufgenommen. Beamte sicherten Spuren und erste Zeugen wurden vernommen. Zu den Hintergründen der Tat können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei jedoch davon aus, dass es sich um eine "Beziehungstat" handelt.