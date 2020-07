Vermissten-Suche in Franken: Wie die Polizei am Dienstag (21. Juli 2020) mitteilt, wird der 14-jährige Simon H. aus Röthenbach a.d. Pegnitz seit vier Tagen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag (17. Juli 2020) verließ der Junge gegen 10.30 Uhr die Wohnung und wollte seine Mutter in Nürnberg besuchen. Dort kam er aber nie an. Seine Schwester und weitere mögliche Kontaktpersonen konnten ebenfalls nicht sagen, wo der 14-Jährige ist.