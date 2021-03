Vermisstensuche: Aktuell wird eine 46-jährige Frau aus Leinburg (Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Frau E. wurde zuletzt am Donnerstagabend (18.03.2021) gegen 21.00 Uhr in ihrer Wohnung in Leinburg gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass Fr. E. medizinische Hilfe benötigt. Die Vermisste ist womöglich mit einem schwarzen Pkw Skoda Fabia, amtliches Kennzeichen LAU-VE 108, unterwegs. Dies teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Öffentlichkeitsfahndung nach Violetta E. aus Leinburg

Violetta E. kann wie folgt beschrieben werden:

circa 170 cm groß

schlank

schulterlange, hellblonde Haare

möglicherweise bekleidet mit einem hellgrünen Parka und führt eventuell eine schwarze Handtasche mit.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Altdorf unter der Telefonnummer 09187 95000 entgegen.