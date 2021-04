Unbekannte haben laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken in der Nacht von Freitag (16. April 2021) und Samstag (17. April 2021) ein Gebäude im Nürnberger Stadtteil Rennweg mit einem politischen Graffiti beschmiert.

Eine Zeugin stellte am Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr fest, dass in der Fröbelstraße eine Türe, ein Garagentor, ein Fenster und ein Auto jeweils mit Hakenkreuzen in weißer Farbe besprüht worden sind.

Weiße Hakenkreuze: Unbekannte beschmieren Auto und Gebäude

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen darum sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise für die Polizei hat, kann diese unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 melden.