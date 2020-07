Nürnberg vor 15 Minuten

Unfall

Unfall in Franken: Bikerin bremst für Krankenwagen – Auto rammt Motorrad

In Nürnberg krachte am Dienstag ein Auto in ein Motorrad. Die Bikerin hatte wegen eines Krankenwagens abgebremst, der Autofahrer reagierte nicht rechtzeitig und es kam zum Unfall.