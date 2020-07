Unfall in Nürnberg: Beteiligte sind sich uneinig - Polizei sucht Zeugen

Verkehrsunfall in Nürnberg: Am Donnerstagmorgen (9. Juli 2020) kam es im Stadtteil Langwasser zu einem Verkehrsunfall. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Gegen 8 Uhr morgens fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Opel durch die Zollhausstraße und bog nach links in die Breslauer Straße ein. Ein 57-jähriger Polo-Fahrer fuhr zeitgleich in der Liegnitzer Straße in die entgegenkommende Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Breslauer Straße stießen die Fahrzeuge zusammen. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 57-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro. Da jedoch beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, suchen die Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und zur Ampelsituation geben können. Insbesondere suchen die Polizeibeamten den Fahrer eines weißen Renault Twingo, der den Unfall beobachtet haben dürfte.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911/6583 -1530 entgegen.

