Nürnberg vor 10 Stunden

Einklemmt

Unfall in Nürnberg: Autofahrer überholt - und kracht mit Wagen gegen Baum

Nach einem Unfall in Nürnberg musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen einen Autofahrer aus seinem Wagen befreien. In der Rothenburger Straße hatte er ein anderes Fahrzeug überholt und war dann mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht.