Speikern vor 1 Stunde

Frontalzusammenstoß

Vater und Tochter geraten mit Auto in Gegenverkehr: 46-Jähriger lebensgefährlich verletzt

In der Nähe von Lauf an der Pegnitz hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 46-jähriger Familienvater erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.