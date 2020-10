Stau nach Lkw-Unfall auf der A9 in Franken: Am Freitagmorgen (23.10.2020) ereignete sich auf der A9 im Landkreis Nürnberger Land ein Unfall mit einem Gefahrgutlastwagen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Anfrage mitteilte, war ein weiterer Lastwagen in das Heck des Lasters geprallt.

Der Gefahrguttransport war von der Raststätte Wolfshöhe in Richtung Berlin auf die Autobahn aufgefahren. Da es auf diesem Abschnitt der A9 bergauf geht, war er nur mit geringer Geschwindigkeit auf der rechten Spur unterwegs. Ein zweiter Lastwagen, der etwas schneller auf der rechten Fahrbahn fuhr, übersah ihn jedoch scheinbar und es kam zum Zusammenstoß.

Unfall mit Gefahrgutlaster auf A9 bei Schnaittach

Glücklicherweise wurde keiner der beiden Fahrer verletzt, die beiden Lastwagen wurde aber schwer beschädigt. Das Trümmerfeld erstreckte sich laut Polizei auf über hundert Meter.

Die Fahrbahn in Richtung Berlin musste zeitweise komplett gesperrt werden und die Feuerwehr leitete den Verkehr ab der Anschlussstelle Lauf/Hersbruck ab. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Mittlerweile konnte jedoch die linke Spur wieder freigegeben werden.

Die Trümmerteile auf der Fahrbahn werden momentan noch beseitigt, außerdem ist das Technische Hilfswerk vor Ort, um das Gefahrgut aus dem beschädigten Laster umzuladen.