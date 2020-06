Altdorf 09.06.2020

Kollision

Tödlicher Unfall an Autobahnkreuz: Fahrer übersieht Stau – und kracht in Lkw

Auf der A6 verunglückte ein 43-jähriger Sprinter-Fahrer am Dienstagvormittag tödlich. Am Autobahnkreuz Altdorf bremste ein Lkw ab und der Transporter fuhr in das Heck des Sattelzugs. Der Sprinter-Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort.