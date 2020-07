Schwerer Radunfall in Nürnberg: Am Montagabend (6. Juli) fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Fahrrad im Nürnberger Pegnitzgrund. Er war auf dem Süßheimweg stadteinwärts unterwegs, als auf Höhe des Westbades plötzlich ein Hund über den Radweg rannte. In der Kurve hinter dem Lederersteg kam es zum Zusammenstoß, berichtet die Polizei.

Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den Jack Russel Terrier. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann so stark, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus, wo er behandelt wurde.

Die Beamten der Polizei nahmen die Ermittlungen gegen den Hundehalter auf.

