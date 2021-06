In Nürnberg kam es am Dienstagnachmittag (15. Juni 2021) zu einem schweren Unfall. Ein Lkw erfasste offenbar an der Bayreuther Straße Ecke Welserstraße einen Radfahrer. Das berichtet die Polizei gegenüber inFranken.de.

Unfall in Nürnberg: Radfahrer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Gegen 13.50 Uhr erfasste ein Lkw einen Fußgänger in Nürnberg. Der Unfall ereignete sich offenbar beim Abbiegevorgang, als der Lkw-Fahrer nach rechts fahren wollte. Der Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher berichtet. Sonstige Ermittlungen stehen noch aus. Derzeit kommt es zu "massiven Verkehrsbehinderungen".