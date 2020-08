Am Mittwochabend (19. August 2020) hat sich ein schwerer Unfall am Friedrich-Ebert-Platz in Nürnberg ereignet. Ein Motorrad stand dort zwischen zwei Autos an einer roten Ampel. Versehentlich rutschte der hintere Autofahrer von der Bremse und trat versehentlich auf das Gaspedal. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

Dadurch krachte der Autofahrer in das Motorrad vor sich: So kam es zum Zusammenprall mit dem Auto davor. Durch den Aufprall wurde das Motorrad unter das auffahrende Auto geschoben, wie Fotos der Agentur News5 zeigen.

Schwerer Unfall in Nürnberg: Fotos zeigen Drama

Der 32-jährige Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen. Kurzzeitig befand er sich in Lebensgefahr, wie der Polizeisprecher sagte. Er wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort kam es zu Verkehrsbehinderungen.

sh