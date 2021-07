In Ottensoos wurde am Samstagvormittag (24.07.2021) ein Betriebshelfer unter dem umgestürzten Anhänger seines Traktors eingeklemmt. Der 65-Jährige wollte ursprünglich Getreide von dem Anhänger abladen, der jedoch leicht schief stand. Beim Versuch diesen aufzurichten, kippte der Anhänger schließlich um und stürzte auf den Unterschenkel des Mannes, so berichtet die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz.