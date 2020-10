Ferrari fängt im Nürnberger Land Feuer - Fahrer kann nur zuschauen: Ein Mann (51) war mit seinem Ferrari am Samstag (03. Oktober 2020) am frühen Nachmittag unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen. Wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz am Tag danach berichtet, handelte der Mann genau richtig.

Der Ferrari-Fahrer fuhr gegen 14.10 Uhr die Kreisstraße Lauf 8 von Simonshof nach Kuhnhof. Kurz vor dem Ortseingang Kuhnhof bemerkte der 51-Jährige plötzlich Rauch aus dem Motorraum seines Sportwagens.

Kreisstraße Lauf 8: Ferrari brennt - Fahrer kann nur zuschauen

Daraufhin ließ er seinen Ferrari nach rechts in Richtung Fahrbahnrand ausrollen und stieg aus dem Fahrzeug aus. Innerhalb weniger Minuten stand der Pkw im Heckbereich in Vollbrand und brannte bis zur A-Säule komplett aus.

Der Brand wurde von den Feuerwehren Dehnberg, Neuhof und Heuchling gelöscht. Der Fahrer blieb bei dem Fahrzeugbrand unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350.000,- €.