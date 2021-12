In Nürnberg kollidierte am Dienstagabend (7. Dezember 2021) ein Schwertransport auf der Südwesttangente mit der Brücke an der Abfahrt nach Gebersdorf. Aufgrund der entstandenen Beschädigungen kommt es am Mittwoch (8. Dezember 2021) zu Verkehrssperrungen unter sowie auf der betroffenen Brücke. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, gibt es in diesem Bereich zudem Verkehrsbehinderungen.

Laut Angaben der Polizei war der mit einem Wohnmodul beladene Schwertransport, um kurz nach 21.30 Uhr auf der Südwesttangente mit Ziel Nürnberger Hafen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt nach Gebersdorf kollidierte der Transport mit der dortigen Brücke.

Nürnberg: Brücke ist für Schwertransport zu niedrig - Verkehr vorübergehend eingestellt

An der Unterseite der Brücke sowie an dem Wohnmodul entstanden massive Beschädigungen. Nach ersten Schätzungen liegt die Höhe des Sachschadens bei mehreren zehntausend Euro. Aufgrund der Brückenschäden und der über die Fahrbahn verteilten Trümmerteile musste der Verkehr auf der Südwesttangente vorübergehend eingestellt werden.

Noch in den Abendstunden prüfte ein Sachverständiger die Statik der beschädigten Brücke. Der Schwertransport setzte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme unter Polizeibegleitung bis zum Nürnberger Hafen fort. Die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache werden von der Verkehrspolizei Nürnberg geführt.

Nachdem die Fahrbahn der Südwesttangente geräumt war, konnte die Polizei den Verkehr um kurz nach Mitternacht teilweise wieder freigeben. In Fahrtrichtung Nürnberger Hafen ist eine der Fahrspuren der Südwesttangente allerdings weiterhin gesperrt. Auf der Brücke selbst ist derzeit lediglich die Fahrt in stadteinwärtige Richtung freigegeben.

Massive Beschädigung: Brücke wird erneut begutachtet

Am Mittwochvormittag wird unter Beteiligung der Stadt Nürnberg eine weitere Begutachtung der entstandenen Beschädigung an der Brücke vorgenommen. Über Ausmaß der Schäden, Dauer der Verkehrssperrung sowie anstehende Reparaturarbeiten wird die Stadt Nürnberg gesondert informieren, heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums Mittelfranken.