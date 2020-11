Arbeiter stürzt in Nürnberger Innenstadt in Aufzugschacht: Die Feuerwehr musste am Dienstag (17. November 2020) zu einem Rettungseinsatz ausrücken. Bei Wartungsarbeiten stürzte ein Arbeiter in einen Aufzugschacht. Das berichtet die Feuerwehr Nürnberg.

Gegen 14.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Sie mussten in die Nürnberger Innenstadt ausrücken. Dort war ein Mann bei Wartungsarbeiten in einen Aufzugschacht gestürzt.

Absturz in der Nürnberger Innenstadt: Feuerwehr leistet Erste Hilfe

Die Ursache für den Absturz ist bislang unbekannt. Die Feuerwehrmänner kümmerten sich um die Erstversorgung des Mannes im Aufzugschacht. Anschließend befreiten sie ihn aus seiner misslichen Lage. Er wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Insgesamt waren 26 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

In Fürth wollten zwei Männer in eine Baustelle einbrechen - und blieben im Aufzug stecken. Ihre Ausrede ist kurios.