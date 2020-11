Nürnberg vor 56 Minuten

Unfall

Fußgängerin stirbt bei Lkw-Unfall - Polizei startet Zeugenaufruf

Nach einem Unfall in der Welserstraße in Nürnberg ist eine 70-jährige Frau im Krankenhaus gestorben. Am Montagnachmittag war die Fußgängerin von einem Lkw erfasst worden.