Junge (10) auf Tretroller unterwegs - Auto erfasst und verletzt ihn schwer: Am Sonntagmittag (11.04.2021) ereignete sich in Nürnberg-Langwasser ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Darüber berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag.

Gegen 11.45 Uhr fuhr ein Autofahrer aus seiner Grundstücksausfahrt in Nürnberg Langwasser auf die Straße. Hierbei übersah er den von links auf dem Gehweg ankommenden 10-Jährigen auf seinem Tretroller. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Kind.

Nürnberg: 10-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer am Kopf verletzt

Hierbei erlitt der Junge schwere Kopfverletzungen und wurde umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde vor Ort durch Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg durchgeführt.