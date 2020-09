Nürnberg aktualisiert vor 10 Stunden

Einklemmt

Nürnberg: Auto knallt frontal in Baum - Feuerwehr muss Fahrer retten

In Nürnberg wurde am Dienstagmorgen ein Autofahrer aus seinem Wagen befreit. Nachdem dieser bei einem Überholmanöver in der Rothenburger Straße frontal in einen Baum gekracht war, rückte die Feuerwehr an, um den Mann zu retten.