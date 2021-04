Am Freitag ist in Lauf an der Pegnitz im Nürnberger Land ein Tesla in die Rückseite eines Mode-Geschäfts gefahren. Ersten Informationen zufolge hatte die 55-jährige Fahrerin wohl Gas und Bremse verwechselt. Genaue Angaben zur Unfallursache stehen noch aus.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war das Geschäft nicht geöffnet. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Das Auto wurde mit einem Abschleppwagen aus dem Laden geborgen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)