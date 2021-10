Gegen 23.15 Uhr hat sich am Montag (11. Oktober 2021) ein Verkehrsunfall auf der A9 bei Lauf an der Pegnitz in Richtung München ereignet. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht am Dienstag (12. Oktober 2021) berichtet, war ein 60-jähriger Fahrer mit seinem Wagen auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Lauf-Hersbruck und Lauf-Süd unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er einem vorausfahrenden Auto auf und überschlug sich mehrfach. Schlussendlich kam sein Wagen zwischen dem rechten und dem mittleren Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der 60-Jährige und der Fahrer des voraus gefahrenen Autos wurden verletzt und mussten beide in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Zwei Menschen verletzt: Auffahrunfall auf A9 endet im Krankenhaus

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beschädigt wurde zudem auch die Fahrbahnoberfläche der A9 im Unfallbereich. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 30.000 Euro, so die Polizei.

Zur Verkehrsabsicherung und Unterstützung bei den Reinigungsarbeiten waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Lauf und des THW Lauf vor Ort.