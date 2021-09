Am Mittwochmorgen (15. September 2021) hat sich auf einer Baustelle in der Dresdner Straße in Nürnberg ein Unfall ereignet. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Mittelfranken ist ein Lastwagen im Baustellenbereich umgekippt.

Offenbar wollte der Fahrer Baumaterial abladen, als das Fahrzeug umstürzt. Der Mann soll dabei leicht verletzt worden sein. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.