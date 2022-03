Nürnberg vor 10 Minuten

"Rücksichtslose Fahrweise"

Illegales Autorennen? "Hochmotorisierter BMW" rast durch Stadt und baut Unfall

In Nürnberg ist ein BMW am Samstagnachmittag durch seine "rücksichtslose Fahrweise" aufgefallen. Der 29-jährige Fahrer raste am helllichten Tag durch die Stadt und gefährdete dabei Menschen. Erst ein Unfall stoppte ihn. Die Polizei ermittelt nun wegen eines mutmaßlichen illegalen Autorennens.