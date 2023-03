Am Dienstagmorgen (21. März 2023) vergaß eine Frau beim Abstellen ihres Autos an einer abschüssigen Stelle der Straße "Roter Weg" in Happurg, die Handbremse anzuziehen. Der Wagen machte sich selbstständig und rollte die Straße rückwärts hinab. Die Polizei Hersbruck teilte dies mit.

Die noch geöffnete Fahrertür erfasste ein auf dem Gehweg laufendes Kind. Das junge Mädchen wurde von der Fahrzeugtür getroffen und gegen eine Betonmauer gedrückt. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Besitzerin des Autos blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch ein hoher Sachschaden.

Vorschaubild: © Lisa Ducret/dpa/Symbolbild