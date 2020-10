Feucht vor 29 Minuten

Unfall

Lkw kracht in Kleinwagen: Schwerer Unfall an der B8 - Frau muss aus Auto geschnitten werden

Zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ist es am Samstagnachmittag auf der B8 bei Feucht gekommen. Ein Laster war in einen Kleinwagen gefahren. Die Frau in dem Auto wurde eingeklemmt und verletzt.