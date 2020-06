Am Dienstagmorgen (9. Juni 2020) ereignete sich auf der A9 ein Verkehrsunfall zwischen drei Lastwagen. Weil aus einem Auflieger Gefahrgut ausgetreten war, war die Autobahn in Fahrtrichtung München für mehrere Stunden gesperrt.

A9: Schwerer Lkw-Unfall zwischen Autobahnkreuz Nürnberg und Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach

Austretender Stickstoff: A9 nach Gefahrgut-Unfall stundenlang gesperrt

Zwei verletzte Lkw-Fahrer

A9-Parkplatz Brunn vermutlich noch für mehrere Stunden gesperrt

Update vom 09.06.2020, 12.15 Uhr: Austretender Stickstoff - A9 nach Gefahrgut-Unfall stundenlang gesperrt

Am Dienstagmorgen (9. Juni 2020) hat sich auf der A9 ein Unfall zwischen drei Sattelschleppern ereignet. Da aus einem Auflieger Gefahrgut ausgetreten war, musste die Autobahn in Fahrtrichtung München für mehrere Stunden gesperrt werden. Dies berichtet die Polizei.

Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach gegen 7.30 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach. An dem Unfall waren drei Lkw beteiligt. Nach bisherigem Ermittlungsstand musste der vorausfahrende Sattelzug verkehrsbedingt abbremsen. Während der ihm folgende Fahrer rechtzeitig bremsen konnte, kollidierte ein dahinter fahrender Laster mit dem Heck des zweiten und schob diesen auf den ersten Lkw auf.

Bei dem Unfall wurden die Fahrer der beiden hinteren Lastwagen leicht verletzt. Ein beteiligter Auflieger hatte laut Polizeiangaben flüssigen Stickstoff geladen, der in Folge des Unfalls austrat. Hierdurch bestand jedoch keine unmittelbare Gesundheitsgefahr. Weil ein Abpumpen des Gefahrguts technisch nicht möglich war, entschieden sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr, den Stickstoff kontrolliert austreten zu lassen.

Der Auflieger konnte hierfür nach etwa drei Stunden auf einen nahegelegenen Parkplatz geschleppt werden. Der Parkplatz Brunn ist deshalb vermutlich noch für mehrere Stunden gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht übernahm die Unfallaufnahme. Mehrere umliegende Feuerwehren waren im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die A9 in Fahrtrichtung Nürnberg für mehrere Stunden gesperrt.

Erstmeldung vom 09.06.2020, 9.20 Uhr: A9 nach Gefahrgut-Unfall voll gesperrt - Stickstoff tritt aus

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr auf Höhe Fischbach auf der A9. Ein Gefahrguttransporter wurde in Fahrtrichtung München in einen Verkehrsunfall verwickelt.

An der Unfallstelle tritt Flüssigstickstoff aus, der aber laut Polizei nicht giftig ist.

Die A9 ist aktuell voll gesperrt - es ist abzusehen, dass die Sperrung für einige Stunden bestehen wird. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.