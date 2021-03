Zeugen gesucht: Am Dienstagnachmittag (09. März 2021) hat sich gegen 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall in Nürnberg Mögeldorf ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer war in der Ostenstraße stadtauswärts unterwegs. Kurz nach der Kreuzung an der Dr. Gustav-Heinemann-Straße bremste plötzlich ein vor ihm fahrender Wagen bis zum Stillstand ab.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung berichtet, konnte der 19-Jährige nur durch eine Vollbremsung einen Unfall vermeiden. Nachdem die beiden Fahrzeuge wieder angefahren waren, bremste der vorausfahrende Wagen erneut abrupt - ohne erkennbaren Grund - ab.

Auto bremst mehrmals abrupt ab: Auffahrunfall passiert

Dieses Mal konnte der 19-Jährige nicht rechtzeitig reagieren und fuhr dem Wagen auf. An beiden Fahrzeugen entstand hierdurch ein Schaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen machen, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Leute, die den Vorfall beobachtet haben, werden deshalb gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.