Vollsperrung der A9 von Berlin Richtung München - Lkw rauscht an Stauende auf Transporter - zwei Menschen im Fahrerhaus: Am Dienstagabend hat sich auf der A9 am Kreuz Nürnberg ein schwerer Unfall ereignet. Die Spur in Richtung München muss komplett gesperrt werden.

Das bestätigt die Verkehrspolizei aus Feucht auf Anfrage von inFranken.de. Die Sperrung muss noch mehrere Stunden bestehen bleiben, die Aufräumarbeiten laufen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge zu bilden.

A9: Vollsperrung Richtung München - Lkw rauscht auf Stauende

Bei dem Unfall auf der Autobahn wurden zwei Menschen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie saßen laut offiziellen Angaben im 7,5-Tonner, der auf das Stauende aufgefahren war.

Gegen 18 Uhr befuhr der 39-jährige Fahrer eines Sattelzuges die A9 in Fahrtrichtung München. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Nürnberg musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der 23-jährige Fahrer eines nachfolgenden Lkw bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Auflieger auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden er und seine 20-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr mit Spezialgeräten befreit werden und wurden anschließend mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb glücklicherweise unverletzt.

A9 in Richtung München gesperrt

Die Autobahn war in Fahrtrichtung München für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr bis zum Ende der Bergungsarbeiten über die Parallelspur umgeleitet.

Im Interview mit der Bildagentur News5 erzählt Kreisbrandrat Norbert Thiel, dass ein Ersthelfer einen der beiden Insassen des Lkw aus dem Fahrzeuge gerettet haben soll. "Leider war er der Einzige, der geholfen hat", so Thiel.

Negativ war auch, dass die Rettungsgasse nach Eintreffen der Einsatzfahrzeuge von den im Stau stehenden Autos wieder geschlossen wurde. Nachfolgende Rettungsfahrzeuge konnten nur mit Mühe an die Unfallstelle kommen.