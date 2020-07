A6: Tank von Lastwagen reißt auf - Diesel verteilt sich auf Autobahn

Am Mittwoch, 15.07.2020, ist es auf der A6 bei der Anschlussstelle Schwabach West zu einem Unfall gekommen. Eine 37-Jähriger war mit ihrem Auto dabei, auf die Autobahn aufzufahren, als sie einen neben ihr fahrenden Laster übersah.

In der Folge prallte sie gegen den Lastwagen - der Tank des Lasters riss komplett auf. "Auf der Fahrbahn hat sich über 200 Meter der Diesel verteilt und sickert in den Asphalt ein und wird so auch ins Grundwasser geleitet", schildert Alexander Sterl, Polizeihauptmeister der Autobahnpolizei Feucht. Die Autobahnmeisterei wurde benachrichtigt, um die Straße zu reinigen. Auf der A6 kam es zu Verkehrsbehinderungen.