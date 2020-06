Nürnberg vor 2 Stunden

Unfall

Schwerer Unfall in Franken: Auto knallt in Lkw – und wird mitgeschliffen

Am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer geriet ins Schleudern und krachte dann in zwei Lkw.