Am Freitag (26. November 2021) kam es in Nürnberg zu einem schweren Unfall in der Innenstadt. Laut Bericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken wollte eine 82-Jährige gegen 15.30 Uhr zu Fuß die U-Bahnstation Lorenzkirche in Richtung Kaiserstraße verlassen. Im Bereich einer Säule stieß sie jedoch aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Rollstuhlfahrerin.

Die Seniorin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 82-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bis die Rettungskräfte eingetroffen waren, hatte die Rollstuhlfahrerin den Unfallbereich bereits verlassen.

82-Jährige bei Zusammenprall mit Rollstuhlfahrerin in Nürnberg schwer verletzt

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Die unbekannte Rollstuhlfahrerin, Zeugen des Unfalls sowie die Ersthelfer vor Ort, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © MichaelGaida / pixaby.com