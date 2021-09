Am Montagabend hat ein bislang unbekannter Mann einen Hammer auf eine U-Bahn am Nürnberger Rathenauplatz geworfen und eine Person verletzt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr gegen 18.30 Uhr eine U-Bahn der Linie U2 von der Haltestelle Rathenauplatz in Richtung Flughafen. Bei der Ausfahrt trat der Mann an die U-Bahn heran und schleuderte plötzlich einen Hammer gegen die Scheibe der Bahn.

Der Hammer durchschlug das Glas und auch die gegenüberliegende Scheibe. Eine 27-jährige Frau wurde nur knapp verfehlt und erlitt, wie zwei weitere Fahrgäste, einen Schock. Ein 16-Jähriger wurde durch herumfliegende Glassplitter verletzt. Der unbekannte Mann flüchtete unterdessen kurz nach dem Wurf aus dem U-Bahnhof und konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen bislang nicht gefunden werden.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 25 bis 30 Jahre alt,

180 cm groß,

blonde Haare

er war mit einer blauen Jeanshose sowie einer blauen Jeansjacke bekleidet

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort, sodass der U-Bahn-Verkehr ab 19:30 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.