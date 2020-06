Sexuelle Belästigung in Nürnberger Innenstadt: Am Mittwochabend (17. Juni 2020) wurde eine 37-Jährige festgenommen, berichtet die Polizei. Der Frau wird vorgeworfen, eine Jugendliche in Nürnberg sexuell belästigt zu haben.

Um kurz nach 21.30 Uhr war die Jugendliche in der Vorderen Sterngasse unterwegs, dort traf sie auf die 37-Jährige. Die Frau tanzte die Jugendliche an und fasste sie dabei mehrmals im Intimbereich an.