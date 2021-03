Der Bau des U-Bahn-Tunnels im Neubauabschnitt der U3 in Richtung Gebersdorf schreitet voran. Das berichtet die Stadt Nürnberg am Dienstag (16. März 2021). Aktuell steht die Unterquerung des Main-Donau-Kanals zwischen Kleinreuth und Gebersdorf an. Vor 35 Jahren wurde bereits ein U-Bahn-Tunnel unter dem Kanal im Stadtgebiet Nürnberg erstellt – damals wurde der Streckenabschnitt der U2 zwischen Röthenbach und Hohe Marter gebaut.

Für die aktuelle Aufgabe hat das U-Bahnbauamt der Stadt Nürnberg besondere Maßnahmen vorgesehen und mit allen Beteiligten abgestimmt. Intensive Überwachungen am Kanal und unter der Erde begleiten die technische Herausforderung. Der U-Bahn-Tunnel verläuft planmäßig neun Meter unter dem Kanal. Durch den großen Abstand und insbesondere durch die getroffenen Maßnahmen beim Tunnelbau werden keine Auswirkungen auf den Kanal erwartet.

U3 in Nürnberg: Ungewissheit erschwert Tunnelbau

Der Main-Donau-Kanal hat eine Abdichtung, die für eine genaue Untersuchung des Untergrunds nicht durchbohrt werden kann. Somit kann die Geologie im Bereich des Kanals im Vorfeld nicht genau ermittelt werden. Mit dieser Ungewissheit über den Untergrund muss der Tunnelbau seit jeher umgehen. Das belegt laut Stadt Nürnberg auch ein im Tunnelbau geläufiges Sprichwort aus dem Bergbau: "Vor der Hacke ist es duster.“

"Erst beim tatsächlichen Fräsen des Tunnels erfährt man, wie die Verhältnisse unter Tage tatsächlich sind. Alle Projektbeteiligten müssen gemeinsam auf den angetroffenen Boden reagieren und das weitere Vorgehen festlegen“, erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.

Begleitet wird das Unterfangen durch eine intensive Überwachung unter der Erde. Es werden laufend die Verformungen des eingebauten Betons überwacht. Die bisher aufgetretenen Setzungen in den bereits erstellten Bereichen belaufen sich auf wenige Millimeter. Auch an der Oberfläche wird der Kanal durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung verstärkt überwacht.

Neue U-Bahn-Strecke: Rund 138 Millionen Gesamtkosten

Laut Stadt finden täglich Begehungen und Überprüfungen statt. Hierdurch können Undichtigkeiten oder Veränderungen an der Oberfläche zuverlässig und zeitnah festgestellt werden. In diesem Bauabschnitt wird für jede Fahrtrichtung eine eigene Röhre erstellt.

Für jeden Tunnel ist eine Vortriebsdauer von vier Wochen unter dem Kanal vorgesehen. Es wird hierbei aber nur die erste Sicherung mit Spritzbeton erstellt. Die endgültige Betonschale wird erst nach Abschluss aller Vortriebsarbeiten im Nachgang erstellt.

Die Inbetriebnahme der neuen rund zwei Kilometer langen Strecke erfolgt der Stadt Nürnberg zufolge voraussichtlich im Jahr 2025. Einschließlich Ausbau betragen die Gesamtkosten rund 138 Millionen Euro. Das Bauprojekt wird durch Bund und Freistaat Bayern aus den Förderprogrammen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) und des bayerischen Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr (BayÖPNVG) mit rund 93 Millionen Euro bezuschusst.

Zwischen dem Hauptbahnhof Nürnberg und dem Flughafen Frankfurt verkehrt unterdessen künftig ein "extraschneller" ICE-Sprinter. Die Reisedauer beträgt nur zwei Stunden.