Schwere Verletzung nach Streit zweier Rentner - Mann stürzt auf Rolltreppe: Am Samstagvormittag (10.07.2021) gerieten zwei Rentner an der U-Bahnhaltestelle Weißer Turm in heftigen Streit. Ein 76-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Tag danach berichtet.

Gegen 10.45 Uhr kam es am Samstag zwischen dem 76-Jährigen und einem 81-jährigen Mann am Fuße der Rolltreppe zu einem Streit. In der Folge zeigte der 76-Jährige seinem Kontrahenten den "Vogel", was diesen derart in Rage brachte, dass er den 76-Jährigen attackierte.

U-Bahnhof Weißer Turm in Nürnberg: Rentner streiten sich - Mann stürzt auf Rolltreppe und wird schwer verletzt

Im Verlauf der Rangelei stürzte der 76-Jährige die Rolltreppe hinab und zog sich u. a. eine tiefe Kopfplatzwunde zu. Der 81-Jährige gab ebenfalls an, verletzt worden zu sein. Der Gestürzte wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand jedoch nicht mehr.

Beide Männer müssen sich nun wegen Körperverletzungsdelikten verantworten. Der eigentliche Hintergrund der Auseinandersetzung muss noch ermittelt werden.