Seit Donnerstagnachmittag (31. Dezember 2020) wurde ein 29-Jähriger vermisst. Der Mann wohnt eigentlich in Nürnberg, war aber zum Zeitpunkt seines Verschwindens Patient in einem Krankenhaus in Erlangen.

Nun wurde er leblos gefunden. Die öffentliche Fahndung wird widerrufen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Erlangen: Passant findet 29-Jährigen

Am Montagnachmittag (04.01.2021) fand ein Passant den Vermissten leblos im Erlanger Stadtteil Büchenbach und verständigte die Polizei. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Gewaltdelikt.