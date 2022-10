Update vom 26.10.2022, 12.20 Uhr: Tödliche Schüsse in Nürnberg - Polizei gibt neue Details bekannt

Nach den tödlichen Schüssen in der Nürnberger Südstadt am Montag (24. Oktober 2022) befindet sich der mutmaßliche Täter nach wie vor auf der Flucht. Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen 28 Jahre alten Mann, teilte Marc Siegl, Pressesprecher am Polizeipräsidium Mittelfranken am frühen Mittwochmittag (26. Oktober 2022) im Gespräch mit inFranken.de mit. "Er ist uns namentlich bekannt."

Am Montagabend (24.10.2022) kam es in der Landgrabenstraße in Nürnberg zu einem großen Polizeieinsatz. Bei einer Schießerei kam ein Mann ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

In welcher Beziehung der 28-Jährige zu seinen beiden Opfern steht, sei noch nicht abschließend geklärt. "Dies ist noch Gegenstand der Ermittlungen", sagte der Polizeisprecher. "Es gibt aber wohl eine Vorbeziehung zwischen den drei Personen." Der Flüchtige steht im Verdacht, am Montagabend auf einen 30-Jährigen und einen 35-Jährigen geschossen zu haben. Der 30-Jährige verstarb kurz darauf in einem Krankenhaus. Der 35-Jährige kam ebenfalls mit schweren Verletzungen in die Klinik. "Laut aktuellem Kenntnisstand besteht für ihn wohl keine Lebensgefahr", berichtete Siegl.

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Verdächtigen laufen derweil weiter. Ob sich die Suche hierbei auf den Großraum Nürnberg beziehungsweise Franken beschränkt oder überregional beziehungsweise gar im Ausland gefahndet wird, wollte das Polizeipräsidium aus ermittlungstechnischen Gründen nicht preisgeben. Ob sich die folgenschwere Tat in der Südstadt womöglich im Milieu der organisierten Kriminalität ereignet hat, ist ebenfalls noch unklar.

Mehrere Menschen hatten von wahrgenommenen Schussgeräuschen berichtet. Eine Augenzeugin berichtet inFranken.de, was sie beobachtet hat.

Update 25.10.2022, 12.50 Uhr: Polizei fahndet nach Täter - Hinweise auf "bekannten Mann"

Wie die Polizei berichtet, gibt es inzwischen Hinweise auf den mutmaßlichen Täter, der am Montagabend in Nürnberg einen Menschen getötet und einen schwer verletzt hat. Es ergaben sich laut Mitteilung "Hinweise auf einen namentlich bekannten Mann", auf den sich die "weiteren Fahndungsmaßnahmen" fokussierten. Der Aufenthaltsort des Verdächtigen sei aber nicht bekannt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand suchte sich der Täter seine Opfer nicht wahllos aus. Mehrere Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass sich die drei Beteiligten kannten und mutmaßlich ein Streit vorausgegangen war. Die genaue Beziehung der Männer untereinander und der Hintergrund des Streits sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Update 25.10.2022, 0 Uhr: Eine Person erliegt Verletzungen - Täter weiter auf der Flucht

Am Montagabend (24.10.2022) kam es in der Nürnberger Südstadt zu einem Tötungsdelikt. Ein bislang unbekannter Mann eröffnete mit einer Schusswaffe vor einem Restaurant das Feuer auf zwei Männer.

Gegen 20 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Notrufe über eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Restaurant in der Landgrabenstraße ein. Einzelne Zeugen berichteten außerdem, dass sie Schussgeräusche wahrgenommen hatten.

Die ersten vor Ort eintreffenden Streifen stellten zwei Männer mit Schussverletzungen fest und leisteten umgehend Erste Hilfe. Einer der Männer war so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo er kurz darauf verstarb. Auch die zweite Person erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Die einsatzleitende Polizeiinspektion Nürnberg-Süd leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter ein. Diese dauern zur Stunde (Stand 0 Uhr) an. In die Fahndung sind neben Beamten der Nürnberger Polizei auch Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden.

In den sozialen Medien kursieren dem Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, Michael Petzold, zufolge Gerüchte zu den Hintergründen der Tat. Diese erweisen sich laut Petzold als unwahr. Bisher glaube die Polizei an einen Streit, der ausgeartet sei.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat indes die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen eingeleitet, welche durch die Nürnberger Mordkommission fortgeführt werden. Am Tatort wurde eine Schusswaffe aufgefunden. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelt, ist noch unklar und Gegenstand weiterer Untersuchungen. Neben der Spurensicherung an der Tatörtlichkeit werden vor Ort Zeugen befragt.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei ist bis auf Weiteres mit starken Kräften in dem Bereich präsent. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Originalmeldung: Zwei Personen schwer verletzt - Polizei findet Waffe und fahndet nach dem Täter

Am Montagabend (24. Oktober) kam es in der Landgrabenstraße in der Nürnberger Südstadt zu einem großen Polizeieinsatz. Zwei Menschen wurden angeschossen und schwer verletzt.

Am Montagabend ist es im Bereich zwischen Aufseßplatz und Christuskirche zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei waren Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Vor Ort werden weiträumige Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und Zeugen befragt. Der Tatort befindet sich an einer Tramhaltestelle, weshalb eine Straßenbahn angehalten wurde. Die betroffenen Straßen sind weiterhin für den Verkehr gesperrt. Am späten Abend konnte die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe finden, wie sie über die sozialen Netzwerke mitteilte.

Eine Person musste vor Ort reanimiert werden, was laut der Polizei erfolgreich war. Beide Verletzten befinden sich jedoch in intensivmedizinischer Versorgung in einem Klinikum. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt - nach dem unbekannten Täter wird gefahndet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

