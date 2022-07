Tierhilfe Franken aus Lauf kümmert sich um Hund Strolchi

Hund Strolchi vom Laufer Tierhilfe Franken e.V. würde jetzt lieber die Zeit mit seinem Frauchen in gewohnter liebevoller Umgebung genießen. Doch diese schöne Zeit ist vorbei, seitdem sie starb. Die Tierhilfe Franken hofft inständig auf ein "zweites Glück" für ihn.

Tierhilfe Franken hofft für Hund Strolchi - "seine Liebe ist der schönste Dank"

Mit einem rührenden Beitrag wendet sich die Tierhilfe Franken an die Öffentlichkeit. Der liebenswerte, zwölfjährige Strolchi "wollte glücklich mit seinem Frauchen noch schöne Jahre verbringen. Leider ist diese nun verstorben und musste ihren Liebling alleine lassen. So viel hatten die beiden noch geplant". Jetzt vermisse er "sehr ein festes Nest, seine gemütlichen Kuschelrunden, jemanden an den er sich anlehnen kann". Seine "Pflegemama" könne ihm all das nur auf Zeit geben. Am schönsten wäre ein richtiges Zuhause für ihn.

Trotz seines Alters sei der liebenswerte Hund "noch fesch, fröhlich und voller Lebensfreude". Mit seiner "Augenklappe" sehe er zwar aus wie ein Pirat, sei jedoch ein "richtiges 'Landei", fügt die Tierhilfe hinzu. Strolchi habe früher auf einer Geflügelfarm gelebt und liebe "die Natur über alles". Daher benötige er zu seinem "'Hunde-Glück' unbedingt einen Garten, in dem er sich frei bewegen kann".

"Welches liebe Herz schenkt dem bezaubernden Strolchi noch ein zweites Glück? Glauben Sie uns - seine Liebe ist der schönste Dank!", schreibt die Tierhilfe Franken zum Schluss.