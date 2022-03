Tierheim Nürnberg veröffentlicht Aufruf am Mittwoch (9. März 2022)

Unzählige Menschen flüchten aktuell vor dem Krieg in der Ukraine. Das Tierheim Nürnberg möchte helfen und sucht nun Pflegestellen für Flüchtlingstiere.

Tierheim Nürnberg: Hunde und Katzen von Flüchtlingen benötigen Pflegestellen

"Wir möchten gerne eine Liste erstellen mit Menschen, die die Möglichkeit haben, Tiere von geflüchteten Privatleuten aus der Ukraine aufzunehmen und als Pflegestelle zu betreuen", erklären die Tierschützer. Vermutlich gehe es dabei "hauptsächlich um Hunde und Katzen".

In den meisten Fällen kümmerten sich die Tierhalter tagsüber möglicherweise selbst um ihre Tiere oder besuchten sie immer wieder. Für wie lange, welche Tiere etc., stehe "alles noch in den Sternen". Es gehe hierbei nur um Tiere, die einen Besitzer haben, der sein Tier so bald wie möglich auch wieder zu sich nehmen will.

Das Tierheim diene dabei nur als Vermittler und könne leider keine Aussagen über Verträglichkeit, Gesundheit etc. der Tiere geben. "Wir geben lediglich Kontaktdaten weiter. Wichtig zu wissen ist, dass die Tiere beim Veterinäramt gemeldet werden müssen", betont das Tierheim. "Sind die Tiere noch nicht gechipt oder gegen Tollwut geimpft, muss das nachgeholt werden. Sind schon Tiere im Haushalt der Pflegestelle vorhanden, müssen diese schon gegen Tollwut geimpft sein."

Wer will den Flüchtlingen und ihren Tieren helfen?

Gesucht werden Menschen, die im Umkreis des Tierheims Nürnberg wohnen. Wer sich vorstellen kann, die Flüchtlingstiere beziehungsweise Menschen mit ihren Tieren aufzunehmen, wird gebeten, eine E-Mail an ukraine@tierheim-nuernberg.de zu senden. Die Nachricht soll folgende Angaben enthalten:

Name, Adresse, Telefonnummer

Welche und wie viele Tiere könnt ihr aufnehmen?

Für wie lange könnt ihr die Tiere aufnehmen?

Für welche Tiere habt ihr ein Zuhause?

Könnt ihr auch Menschen mit ihren Tieren aufnehmen? Falls ja, bitte Anzahl der Menschen und Tiere

Des Weiteren müsse in der E-Mail der Satz stehen: "Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten an Dritte zur Kontaktaufnahme einverstanden."

Menschen und Tiere "möglicherweise traumatisiert"

Das Tierheim Nürnberg betont allerdings auch: "Seid euch bitte bewusst, dass die Tiere und Menschen möglicherweise traumatisiert sind und es wirklich eine große Aufgabe sein kann und eventuell viel Geduld und Arbeit braucht."

Eine andere Lösung würden die Tierschützer jedoch präferieren und appellieren deswegen an die Verantwortlichen der Unterkünfte für die Ukraine-Flüchtlinge: "Macht Ausnahmen und erlaubt den geflüchteten Menschen, ihre Tiere bei sich zu behalten! Das wäre die beste Lösung für alle!"