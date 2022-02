Tierheim Nürnberg: Hund "Mero" wurde "völlig unüberlegt" angeschafft

Es ist nicht der erste Fall von unüberlegten Hundeanschaffungen für das Tierheim Nürnberg. Weil sich seine Vorbesitzer wohl zu wenig über die Persönlichkeit eines Hütehundes informiert hätten, gaben sie ihn schnell wieder ab. Tierheimleitung Tanja Schnabel wendet sich mit einem Appell an alle Hundeinteressenten.

Tierheim Nürnberg: Hund "Mero" traf wohl die Erwartungen seiner Vorbesitzer nicht

Der Vorbesitzer habe den am 1. Januar 2021 geborenen "Mero" wohl geschenkt bekommen, teilt Schnabel mit. "Mero wurde völlig unüberlegt angeschafft und hatte mindestens zwei Vorbesitzer in seinem jungen Leben. Da er dann nicht so funktionierte wie man wollte und er vermutlich aus Langeweile angefangen hat, das Kinderspielzeug zu zerstören, hat man ihm erst eine Maulschlaufe aufgesetzt, um ihn dann möglichst schnell loszuwerden. So ist er bei uns gelandet", schreibt das Tierheim auf Facebook.

Schnabel hofft, dass "Mero" diese nur zeitweise tragen musste, denn andernfalls sei es tierschutzwidrig. Vor allem zu Coronazeiten hätten sich die unüberlegten Anschaffungen gehäuft und immer mehr werde nach der Optik entschieden. Die Tierheimleiterin hat hierzu eine klare Meinung: "Man muss sich vorher überlegen, was man von dem Tier erwartet, welche Voraussetzungen es mitbringen soll und sich dementsprechend entscheiden. Wenn ich einen Hund suche, der nebenbei mitläuft, dann darf ich mir keinen Hütehund anschaffen, der eine unglaubliche Auslastung braucht."

Bei Hunden werde oft nicht darüber nachgedacht, dass verschiedene Rassen verschiedene Bedürfnisse und Charaktere hätten. "Und die armen Schweine landen dann am Ende bei uns." Nach der Beißattacke eines Hundes auf eine Nürnbergerin im Januar fordert die Tierschutzorganisation Peta den bayerischen Hundeführerschein. Schnabel begrüßt diese schon länger existierende Forderung: "Es wäre ein Traum, wenn die Leute eine Art Sachverstand nachweisen müssten, damit sie sich einen Hund zulegen dürfen."

Hund "Mero" genoss keine Erziehung und braucht Leute mit "Hundeverstand"

Das Tierheim Nürnberg sucht für Hund "Mero" nun aktive hundeerfahrene Besitzer, die sich mit ihm ausreichend beschäftigen. Agility Training, aber vor allem Nasenarbeit, die ihn mental auslastet und etwas "runterfährt" biete sich hier an. "Mero mag andere Hunde. Er sucht Leute mit Hundeverstand, da er aufgrund seiner Vorgeschichte noch keine Erziehung genossen hat und wirklich rotzfrech ist. Zwicken inklusive", schreibt das Tierheim.

Deshalb sollten Kinder auch schon groß sein und damit umgehen können. Stubenrein sei er vermutlich noch nicht und auch das Alleine bleiben müsse er lernen. Doch das Tierheim ist sich sicher: "Mit etwas Arbeit wird aus dem frechen jungen Kerl sicher ein toller vierbeiniger Begleiter!"