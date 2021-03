Tierheim Nürnberg veröffentlicht nach Welpen-Transport emotionalen Facebook-Post

Das Tierheim Nürnberg muss sich derzeit um 101 Welpen gleichzeitig kümmern. Die Hundekinder stammen aus einem illegalen Transport, den die Nürnberger Polizei am vergangenen Wochenende aus dem Verkehr gezogen hatte. Sämtliche Welpen waren dehydriert, krank und hatten nichts zu essen. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.

Update vom 17.03.2021: "Das musste jetzt mal raus!" - Tierheim Nürnberg verschafft Ärger Luft

Nachdem am vergangenen Wochenende im Tierheim Nürnberg 101 Hundewelpen auf einmal untergekommen sind, haben die Mitarbeiter dort alle Hände voll zu tun. Um die Schar an Jungtieren nach ihrer erduldeten Odyssee von Ungarn nach Franken aufzupäppeln, bedarf es viel Arbeit, Liebe und Zeit. Keiner der geschmuggelten Babyhunde kann deshalb auf absehbare Zeit vermittelt werden. Dies gefällt offenbar nicht jedem.

In einem emotionalem Facebook-Post berichtet das Tierheim von enttäuschten Welpen-Interessenten, die sich anscheinend auf ihre Art an der Einrichtung rächen wollen. "Warum versucht ihr, uns zu erpressen? Warum bedroht ihr uns damit, schlechte Bewertungen im Internet zu schreiben, nur weil ihr keinen Welpen jetzt und gleich bekommt und wir auch keine reservieren oder Fragen beantworten?", fragen die Nürnberger Tierschützer.

Dass die erschöpften und teilweise kranken Hunde bis auf Weiteres im Tierheim bleiben müssen, begreift offenbar nicht jeder. Statt die mehr als 100 Welpen ungestört versorgen zu können, müssen die Mitarbeiter mitunter zeitraubende Telefonarbeit verrichten. "Wir haben es mehr als einmal geschrieben und auch mehrfach drum gebeten, nicht telefonisch nachzufragen. Nur heute hatten wir bestimmt 150 Anrufe deshalb. Wisst ihr, wie sehr das aufhält?"

"Diese Welt ist einfach nur traurig"

Doch damit offenbar nicht genug: "Und sich dann noch vorwerfen zu lassen, wir seien unfreundlich (wir haben niemand beleidigt o.ä. aber irgendwann kann man auch nicht mehr ins Telefon singen!). Uns aber dann damit zu drohen, ,dann schreiben wir jetzt schlechte Bewertungen' ist einfach nur noch entmutigend", erklären die Tierfreunde. "Bald veröffentlichen wir einfach nichts mehr zu den Welpen! Diese Welt ist einfach nur traurig."

Zum Schluss des emotionalen Posts wird noch einmal deutlich, wie wichtig dem Tierheim Nürnberg die veröffentlichte Nachricht war. "Das musste jetzt mal raus! Jetzt gehen wir uns weiter um die wichtigen Dinge kümmern! Danke für Euer Verständnis!"

Erstmeldung vom 15.03.2021: Gerettete Welpen im Tierheim Nürnberg nicht vermittelbar

Aufmerksame Polizisten haben am Samstagabend (13. März 2021) einen Transporter mit der Aufschrift "Live #Animals" in der Äußeren Sulzbacher Straße in Nürnberg angehalten. Der Lastwagen war laut Angaben der Polizei Mittelfranken von Ungarn nach Belgien unterwegs. An Bord befanden sich 101 Hundewelpen unterschiedlicher Rassen, darunter beispielsweise Bernhardiner und Dackel.

Die Babyhunde wurden ins Tierheim Nürnberg gebracht. Dort werden die etwa sechs bis elf Wochen alten Welpen nun tierärztlich versorgt. "Es geht ihnen den Umständen entsprechend, alle haben Durchfall und sind sehr erschöpft", berichtet das Tierheim auf seiner Facebook-Seite.

Laut den Tierschützern müssen die kleinen Hunde bis auf Weiteres im Tierheim bleiben. "Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Welpen nicht zur Vermittlung stehen und auch keinerlei Nachfragen beantwortet werden!", heißt es vonseiten des Tierheims. "Wir haben gerade wirklich Wichtigeres zu tun und können auch keine Fragen von Interessenten am Telefon beantworten!" Aktuell gelte es, die Welpen zu stabilisieren und die kommenden Wochen abzuwarten.

Tierschützer bitten um Spenden für kranke Hundekinder

Erst vor Kurzem landeten mehrere geschmuggelte Welpen im Nürnberger Tierheim. Nach eigenen Angaben befinden sich dort derzeit 126 Hunde in Tollwutquarantäne. "Einige Mischlinge sowie Zwergspitze sitzen schon seit mehreren Wochen bei uns", erklären die Tierfreunde, die ihrerseits jetzt die Bevölkerung um Hilfe bitten. "Wir sind nun dringend auf Unterstützung angewiesen! Wir benötigen unbedingt ab sofort Bettwäsche ohne Knöpfe oder Reißverschlüsse und Laken ohne Gummizug." Entsprechende Bettwäsche könne täglich zwischen 8 und 17 Uhr im Tierheim in der Stadenstraße 90 vorbeigebracht werden.

Die Tierschützer bitten darüber hinaus um finanzielle Unterstützung bei den Tierarztkosten:

Spendenhotline: 0900 / 111 0 116 (5 Euro pro Anruf für das Tierheim, nur aus dem deutschen

Festnetz)

0900 / 111 0 116 (5 Euro pro Anruf für das Tierheim, nur aus dem deutschen Festnetz) Charity-SMS: Kennwort "TIERHEIM“ an die 81190 (5 Euro pro SMS für das Tierheim)

Kennwort "TIERHEIM“ an die 81190 (5 Euro pro SMS für das Tierheim) Per Überweisung: IBAN DE 98 7605 0101 0005 8976 16 (BIC SSKN DE77 XXX), Stichwort "Welpen“ oder Paypal: info@tierheim-nuernberg.de

IBAN DE 98 7605 0101 0005 8976 16 (BIC SSKN DE77 XXX), Stichwort "Welpen“ oder Paypal: info@tierheim-nuernberg.de Sachspenden via Amazon

Nürnberger Polizei entdeckte illegalen Hundetransport bei Kontrolle

Die mehr als 100 Hundewelpen waren am späten Samstagabend im Zuge einer Fahrzeugkontrolle von Nürnberger Polizisten entdeckt worden. "Heute Nacht gegen 23:50 Uhr kontrollierten unsere Kollegen der Inspektion Nürnberg-Ost einen Transporter mit der Aufschrift "Live Animals" in Nürnberg (Äußere Sulzbacher Straße). Er war von Ungarn nach Belgien unterwegs." Das teilte die Polizei Mittelfranken auf Twitter mit.

Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten in dem Fahrzeug 101 Hundewelpen fest. Da es Zweifel an dem Gesundheitszustand, den Papieren und der Beförderung der Welpen gab, wurde das Tierheim Nürnberg verständigt. Die Mitarbeiter des Tierheimes bestätigten leider den Verdacht der Polizei:

Die Tiere hatten nichts zu Trinken und zu Essen, obwohl Wasser und Futter mitgeführt wurde

Die Größen der Tiere passten nicht zum angegebenen Alter in den mitgeführten Impfpässen

Alle Welpen litten unter starkem Durchfall und waren dehydriert

Zwei Welpen wurden möglicherweise durch den Transport im beengten Käfig verletzt

Hunde sichergestellt - Ermittlungen gegen Fahrer laufen

Alle Tiere wurden daraufhin sichergestellt und an das Tierheim Nürnberg übergeben. Gegen den Fahrer des Transporters wird weiter ermittelt.

Angesichts der Corona-Pandemie hat das Tierheim Nürnberg derweil eine schlimme Befürchtung: Die Tierschützer rechnen damit, dass nach dem Lockdown viele vermittelte Hunde wieder zurückgegeben werden.

