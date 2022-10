Tierheim Nürnberg: Kater Lucky wird nach zwei Tagen wieder zurückgebracht

wird nach zwei Tagen wieder zurückgebracht Einrichtung schildert unglaublichen Vorfall - Tierschützer sind empört

- "Manchmal fehlen uns einfach nur die Worte" - Siamkater braucht neues Zuhause

Das Tierheim Nürnberg sucht nach neuen Besitzern für Lucky. Eigentlich sah es so aus, als ob der vierjährige Siamkater diese bereits gefunden hätte - doch dann wurde er nach zwei Tagen wieder zurückgebracht.

Tierheim Nürnberg: Schicksal von Kater Lucky macht Tierschützer traurig

Siamkater Lucky wurde nach fast zehn Monaten endlich aus dem Tierheim Nürnberg vermittelt, doch zwei Tage später standen die Besitzer wieder vor der Tür der Einrichtung. Mit der Begründung, "man könnte einfach doch nicht mit einer Katze leben", gaben sie den armen Stubentiger wieder ab. Die Tierschützer sind fassungslos. "Warum überlegt man sich das nicht vorher? Wisst Ihr, was das für das Tier bedeutet, so hin und her geschoben zu werden? Manchmal fehlen uns einfach nur die Worte", zeigt sich das Tierheim empört.

Neue Besitzer sollten sich derweil auf einige Eigenheiten des Katers einstellen, teilt das Tierheim Nürnberg auf Facebook mit. Kater Lucky sei etwas "speziell": Ursprünglich komme das Tier aus einer "schlechten Haltung", die eine "Zwangsstörung" nach sich gezogen habe. Zu Beginn seines Tierheimaufenthalts lief der vierjährige Kater permanent im Kreis, medizinisch konnte bei ihm allerdings nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Nun erhalte Lucky am Morgen und am Abend eine "kleine Tablette", um den Drehzwang zu unterdrücken, so das Tierheim. In "ganz stressigen Situationen" komme der Drehwurm zwar noch ab und zu vor, doch dann lasse sich der Kater "gut unterbrechen und ablenken".

Abschließend richtet sich das Tierheim Nürnberg aus Sicht des Siamkaters an die Facebook-Nutzer: "Wenn ich Euch mal kenne, bin ich eigentlich ein lieber, verschmuster Kerl, der aber auch mal gern seine Ruhe hat; ansonsten kann ich schon auch mal bisschen zickig reagieren. Wenn Ihr nicht abgeschreckt seid und Ihr euch vorstellen könnt, mir endlich ein dauerhaftes Zuhause zu geben, wo ich zur Ruhe kommen kann, dann sendet meinen jetzigen Dosenöffnern gern einen Interessentenbogen zu."

Auch interessant: Not-OP rettete Hund Tommy das Leben - doch nun hat der Vierbeiner neue Sorgen