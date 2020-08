Allein reisender Hund in Nürnberg aufgegriffen: Am Nürnberger Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Mittwoch (5. August 2020) einen besonderen "Schwarzfahrer" aufgegabelt.

Ein Zugbegleiter übergab den Beamten am Vormittag einen Hund, der wohl allein mit dem Zug bis nach Nürnberg gefahren war. Das Tierheim Nürnberg verhalf dem "mobilen" Tier schließlich zu einem Happy End.

Jack Russel Terrier am Hauptbahnhof Nürnberg gestrandet

Ein Zugbegleiter der Regionalbahn von Simmelsdorf-Hüttenbach (Landkreis Nürnberger Land) nach Nürnberg hatte die Bundespolizei gegen 7.30 Uhr darüber informiert, dass er im Zug einen allein reisenden Hund eingefangen habe. Am Nürnberger Hauptbahnhof nahmen die Polizisten den "Schwarzfahrer", bei dem es sich vermutlich um einen Jack Russell Terrier handelt, dann in Gewahrsam.

Wie der Zugbegleiter berichtete, war der weiß-schwarz gefleckte Hund vermutlich an der Haltestelle Speikern ohne sein Herrchen beziehungsweise Frauchen in die Regionalbahn eingestiegen.

Die Beamten brachten den zutraulichen Vierbeiner zur Dienststelle. Weil sich der Besitzer bis dato nicht gemeldet hatte, übergaben sie den Hund schließlich an das Tierheim Nürnberg.

Da der Hund gechipt war, gelang es den Angestellten des Tierheims, seinen Besitzer ausfindig zu machen. Der zuvor offenbar ausgerissene Terrier ist inzwischen wohlbehalten in sein Zuhause zurückgekehrt, wie das Tierheim Nürnberg gegenüber inFranken.de mitteilte.

