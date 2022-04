Tierheim Nürnberg nimmt Fund-Hündin "Ronja" auf - wer vermisst sie?

nimmt auf - wer vermisst sie? Zeit, in der sich Besitzer durchschnittlich melden, bereits verstrichen

durchschnittlich melden, Aussetzen ist laut Tierheimleitung Straftat: Um Hinweise wird gebeten

Das Tierheim Nürnberg hat am Montag (18. April 2022) die kleine Mischlingshündin "Ronja" aufgenommen. Finder hätten sie den Tierpfleger*innen übergeben, nachdem sie ihr herrenlos in der Reinerzer Straße begegnet seien. Die Tierheimleitung Tanja Schnabel sieht die Chancen täglich schwinden, dass sie mit ihrem Besitzer vereint werden kann. Doch es gibt noch Hoffnung.

Tierheim Nürnberg hofft auf gutes Ende für Hündin "Ronja" - Aussetzen wäre Straftat

Alle Fund-Hunde würden zunächst gesundheitlich untersucht. "Ronja geht es soweit okay", sagt Schnabel. Solche Situationen seien jedoch eine psychische Belastung. "Die meisten Hunde sind natürlich nicht glücklich, wenn sie plötzlich in einem Zwinger sitzen, statt in ihrem gewohnten Zuhause." Verwirrung könne Schnabel bei Fund-Tieren oft beobachten. "Ronja" befinde sich nun erst einmal in Quarantäne, die im Schnitt zehn Tage dauere. Dies hänge aber natürlich vom Gesundheitszustand ab.

Im Schnitt melde sich ein Besitzer nach vier Tagen, wenn er seinen Hund vermisst, erklärt Schnabel. Dies komme - anders als bei Katzen - glücklicherweise häufig vor. "Hunde werden im Schnitt offensichtlich weniger ausgesetzt, als Katzen", erklärt die Tierheimleitung. Dieser Zeitraum sei bei "Ronja" allerdings bereits überschritten. "Wir haben noch nichts gehört. Die Wahrscheinlichkeit sinkt massiv", so Schnabel.

Eine Erklärung bringe jedoch noch Hoffnung: "Es kann natürlich sein, dass dem Besitzer etwas zugestoßen ist oder noch keine Zeit da war. Es gibt immer noch die Chance, dass Ronja nach Hause kommt." Wenn nicht, sei sie wohl ausgesetzt worden. "Das ist eine Straftat und wir sind natürlich interessiert an Hinweisen. Es geht nicht, dass man sein Tier einfach auf die Straße schmeißt", macht Schnabel deutlich.

Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, bringe wenig. Das Tierheim warte für gewöhnlich auf handfeste Informationen über den "Täter". Natürlich seien Hinweise über Eigenschaften von "Ronja" selbst auch sehr hilfreich. Den Zähnen nach zu urteilen, sei sie schon eine etwas reifere Dame. Unter der Telefonnummer 0911 919890 oder per Mail (info@tierheim-nuernberg.de) nimmt das Tierheim Nürnberg Angaben dankbar entgegen.